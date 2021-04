Corona-Impfausweis mit QR-Code spaltet die USA

Doch nicht alle US-Amerikaner teilen Barons Meinung: Viele Politiker und Bürger haben Bedenken, was den Einsatz eines Impfpasses betrifft. Dabei ist so ein Zertifikat anderswo schon gang und gäbe: Israel hat bereits einen sogenannten „Grünen Pass“, der Geimpften beispielsweise Zutritt zu Cafés und Restaurants verschafft. Auch in der EU gibt es Pläne zu einem einheitlichen Zertifikat, das in der Pandemie wieder ein wenig Normalität ermöglichen soll.