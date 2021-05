„Raindrops Keep Fallin’ On My Head“-Sänger ist tot

70 Millionen Alben verkauft

Nach Management-Angaben verkaufte Thomas in seiner über 50-jährigen Karriere gut 70 Millionen Alben. Er hatte acht Nummer-eins-Hits und 26 Top-10-Singles, darunter eingängige Lieder wie „I Just Can‘t Help Believing“ oder „Hooked On A Feeling“. Auch eine Coverversion von Hank Williams‘ Country-Ballade „I‘m So Lonesome I Could Cry“ erntete viel Lob - sie war 1966 sein erster Pop-Triumph in den USA.