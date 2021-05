Hamburg: Messermann bei Polizeieinsatz getötet

Am Freitag ist es zu einem tödlichen Polizeieinsatz in Deutschland gekommen. Ein 36-jähriger Mann, der im Hamburger Stadtteil Winterhude mit einem Messer bewaffnet wahllos auf Passanten losging und auch Autos demolierte, ist nach mehreren Schussabgaben durch die Polizei am Einsatzort verstorben. Zum Motiv des Messermannes ist noch nichts bekannt.