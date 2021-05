Schulz nach Abstieg: „Es ist eine Dreckssituation“

Austria Klagenfurt steigt nach dem 1:0-Sieg im Rückspiel der Relegation gegen St. Pölten in die Bundesliga auf. Schon im Hinspiel fertigten die Kärntner St. Pölten mit 4:0 ab. Nach fünf Jahren geht es für die Niederösterreicher damit wieder in die 2. Liga. Verteidiger Kofi Schulz, dessen Zukunft nach Vetragsende noch ungewiss ist, zeigte seine Entäuschung nach dem Abpfiff. „Ist schwer irgendwelche Worte dafür zu finden. Es ist eine Dreckssituation“, so Schulz im „Sky“-Interview nach dem Spiel.