Schmuggel von Kunstschatz nach Österreich flog auf

Vazquez unterrichtete an Wiener Universität

Die beschlagnahmte Sammlung stand im Besitz des kubanischen Künstlers José Vazquez, der als Virtuose auf dem Gebiet der „Alten Musik“ galt. Ab 1982 unterrichtete er als Professor für Viola da Gamba an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. In seiner Karriere hatte er mit Künstlern wie Riccardo Chailly und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet.