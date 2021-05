Ex-Profi-Kicker Gíslason gewann „Let‘s Dance“

Ein Isländer hat bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ das Parkett zum Schmelzen gebracht: Der ehemalige Profi-Fußballer Rúrik Gíslason konnte sich im Finale am Freitag mit der Gunst der Zuschauer durchsetzen. Der 33 Jahre alte Ex-Kicker, der in Deutschland unter anderem für den 1. FC Nürnberg spielte, sicherte sich mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin in der Nacht auf Samstag den Sieg in der 14. Staffel der Sendung.