Angriff auf Polizisten: Strafantrag eingebracht

Kein Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt

Ob der 20-Jährige bis zum Verhandlungstermin in U-Haft verbleibt, ist noch offen. Derzeit befindet sich der junge Mann auf der Krankenabteilung der Justizanstalt Josefstadt. Weiters soll abgeklärt werden, ob bzw. inwieweit ein psychischer Ausnahmezustand tatbestimmend war. Die Landespolizeidirektion hatte nach der Festnahme des Mannes erklärt, es lägen keine Hinweise in diese Richtung vor. Auch Alkohol- und Drogeneinfluss waren demnach nicht nachzuweisen. Seitens des Gerichts hieß es, die Entscheidung über die U-Haft werde am Wochenende fallen.