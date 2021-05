Koeman wegen Panikattacke ins Spital eingeliefert!

Mehrere Kandidaten

Koeman, der heuer „nur“ den spanischen Cup mit Barceleona gewann, verfügt über einen Vertrag bei Barcelona. Doch der Klub will in den nächsten zwei Wochen über die Person des Trainers entscheiden, es gäbe mehrere Kandidaten, munkelt man in Spanien. Der Niederländer würde gerne seine Arbeit beim FC Barcelona fortsetzen.