„Zusatzgepäck“: Alaba posiert mit seinen Trophäen

„Königlicher“ Wechsel

Der Wechsel zu Real Madrid steht offenbar unmittelbar bevor. Alaba soll sich laut spanischen Medienberichten am Dienstag und Mittwoch in Madrid aufgehalten haben, um Häuser zu besichtigen und das Real-Trainingszentrum in Valdebebas zu besuchen. Am Donnerstagnachmittag rückte der 28-Jährige zum Start der EM-Vorbereitung im Trainingslager des ÖFB-Teams in Bad Tatzmannsdorf ein.