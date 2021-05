EURO-Start von Arnautovic im goldenen Rolls-Royce

Jetzt geht’s los! Als erster „ÖFB-Gladiator“ trudelt Marco Friedl um 11.30 Uhr im Camp in Bad Tatzmannsdorf ein. „Ich hab schwere Tage beim Klub gehabt, umso mehr freue ich mich jetzt auf die Zeit im Team und mein erstes großes Turnier“, kann der Bremen-Legionär nach dem Abstieg den Tapetenwechsel kaum erwarten. „Friedl allein im Hotel“ steht dann auf dem Programm. Die paar Autogrammjäger und die „Krone“ stehen sich die Beine in den Bauch. Kein Teamspieler weit und breit. „I woat auf a Taxi, aber es kummt net.“ Der Hit von Joesi Prokopetz kommt einem in den Sinn. Doch um 13.30 Uhr endlich wieder Bewegung vor dem Avita-Hotel - Pavao Pervan checkt ein. „Der Abschiedsschmerz ist groß, aber die Vorfreude größer. Und ich weiß, wofür ich das in Kauf nehme“, meint der Wolfsburg-Goalie.