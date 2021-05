Willis Befürchtung: Aufsichtsräte schaden Stadt

Haarsträubende Episoden gab es zuletzt mehrere in der Innsbrucker Stadtpolitik. Doch was sich am Donnerstag im Innsbrucker Gemeinderat abgespielt hat, überstieg die Vorstellungskraft von so manchem Mandatar: „Wir führen uns selbst mal wieder vor“, konnte es SP-Klubobmann Helmut Buchacher kaum fassen. Was war geschehen?