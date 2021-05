Salzburger Gotteshäuser im Lichterglanz

Mit seiner Enzyklika „Laudato si’“ und der darin enthaltenen „Sorge für das gemeinsame Haus“ hat Papst Franziskus den Umweltschutz auch als christliches Anliegen etabliert. Er ist einer der Schwerpunkte der heutigen Langen Nacht der Kirchen, an der sich allein in der Stadt Salzburg an die 20 Gotteshäuser beteiligen.