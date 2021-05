Corona-Aufruf für Personen aus Osttirol!

Alle beteiligten Behörden sind sich zudem einig, dass die Situation in der Zwergergasse in Zukunft schwerpunktmäßig kontrolliert wird und bei Bedarf auch eingeschritten werden wird. Wir appellieren daher an alle Beteiligten, sowohl an die Unternehmerinnen und Unternehmer als auch an die Konsumentinnen und Konsumenten, alle gesetzlichen Vorgaben des Gesundheitsministeriums einzuhalten. Wir alle wollen am Weg der schrittweisen und bedachten Öffnungsschritte festhalten. Dafür benötigt es aber Eigenverantwortung von allen Beteiligten."