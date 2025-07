Adrienne mit Hochantenne: Kurioses rund ums Radio

Die erste Sendeanlage in Klagenfurt stand 1927 am Gelände der heutigen Georg Goëss-Kaserne. „Es gab nur einen einzigen Sender. Gesendet wurde anfangs nur zwei Stunden am Tag“, berichtet Kogler von heute unvorstellbaren Sendezeiten. 1935 gab es bereits rund 16.000 Hörern in Kärnten. Die erste slowenische Sendung konnte man erst im Jahr 1946 hören. 1953 wurde erstmals die Bezeichnung Österreichischer Rundfunk verwendet. Im selben Jahr zog das Radio vom Kreuzberglstollen in das neu errichtete Funkhaus in der Sponheimerstraße, wo das ORF-Landesstudio noch heute zu finden ist. 1993 endet das staatliche Rundfunkmonopol.