Vorarlberg knackt die 50-Prozent-Marke!

Liebe Leserin, liebe Leser, die Vorarlberger Impfkampagne kommt exzellent voran. Im Laufe des gestrigen Donnerstags hat die Zahl der Teilimmunisierungen die 50-Prozent-Marke geknackt, über die Hälfte der insgesamt gut 330.000 Impfberechtigten hat somit zumindest den ersten Piks erhalten - ein echter Meilenstein! Wir haben uns zudem den Impffortschritt in den einzelnen Gemeinden angeschaut, das Ergebnis ist durchaus spannend: In den touristisch geprägten Orten ist die Impfquote überaus hoch, in den ländlichen Kommunen der Peripherie hingegen eher gering. Gute Nachrichten gibt es auch vom Lehrlingsmarkt: Nachdem die Zahl der Lehrstellen im Coronajahr 2020 regelrecht eingebrochen ist, dürfte heuer wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht werden. Land Vorarlberg, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer wollen nun in einem gemeinsamen Schulterschluss das Image der Lehre weiter aufpolieren. „Vorarlberg ist das Land der Lehre und soll es auch bleiben“, stellte diesbezüglich Wirtschaftslandesrat Marco Tittler fest. Dass sich auch eine Sportkarriere mit einer Lehre glänzend verbinden lässt, zeigt das Beispiel des jungen Vorarlberger Speedspezialisten Simon Fleisch. Dieser wollte trotz fehlender ÖSV-Kaderzugehörigkeit nach seiner Matura im 2019 weiter seinen Traum vom Skiweltcup verfolgen. „Aber es war mir wichtig, meine Skikarriere selbst zu finanzieren“, sagt er. Also begann er beim Vorarlberger Paradeunternehmen Getzner Textil eine Lehre als Elektrotechniker - seither arbeitet er im Sommer im Bludenz, im Winter ist er „auf der Piste“. „Krone Vorarlberg“-Sportchef Peter Weihs hat ihn der Lehrwerkstatt besucht. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund, Emanuel Walser