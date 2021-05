Airline Belavia stellt Flüge nach Österreich ein

Die staatliche Fluggesellschaft Belavia aus Weißrussland hat im Konflikt um die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk und eines bevorstehenden Landeverbots in EU-Ländern die Flüge nach Österreich und weitere Staaten der Union von sich aus bis vorerst Ende Oktober eingestellt. Betroffen sind sieben Staaten - neben Österreich, Deutschland, Polen, Italien, die Niederlande, Spanien und Belgien, teilte Belavia am Donnerstag mit. Die Tickets könnten zurückgegeben oder umgetauscht werden, hieß es.