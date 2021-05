Lukaschenkos Flieger landen weiterhin in Wien

Um 9.49 Uhr landete der Flug B2 880 der staatlichen belarussischen Belavia-Fluggesellschaft planmäßig aus Minsk am Flughafen Wien-Schwechat und hob knapp eine Stunde später wieder zum Rückflug ab. „Der Flughafen selbst kann kein Landeverbot aussprechen. Aktuell ist kein Landeverbot für Belavia in Kraft, also darf die Airline auch in Wien landen“, so Flughafensprecher Peter Kleemann auf „Krone“-Anfrage.