Minsk-Affäre: Nächster Journalist mit Tod bedroht

Ziel der Aktion war offensichtlich Protassewitsch, der aus Griechenland nach Litauen wollte, wo er zuletzt im Exil lebte. In seiner Heimat war er unter anderem wegen Anstiftung zu Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einem am Montagabend veröffentlichten Video (siehe oben) wächst nun die Sorge um ihn. In dem Video „gesteht“ der sichtlich gezeichnete Blogger seine „Verbrechen“. Auch seine russische Freundin sitzt in Minsk im Haft, nachdem sie am Flughafen festgenommen wurde.