Warten auf „Sex Education“

Wie es wäre, als Jugendlicher mit einer übermäßig offenen, interessierten und gesprächigen Sexualtherapeutin als Mutter aufzuwachsen, kann man in der Serie „Sex Education“ erleben. Hauptfigur ist Otis, ein schüchterner Jugendlicher, der jedoch in sexueller Bildung seinen Schulkollegen Lichtjahre voraus ist. Otis alleinerziehende Mutter, eine Sexualtherapeutin, will das Beste für ihren pubertierenden Sohn und schießt dabei bisweilen über das Ziel hinaus. So bietet sie sich überengagiert als Gesprächspartnerin in Punkto Teenager-Sexualität an. Will er nicht beispielsweise mit ihr über seine Selbstbefriedigung sprechen? - Will er definitiv nicht! Das zu respektieren, muss Otis Mutter erst lernen. So wenig Otis mit seiner Mutter über seine eigene Sexualität sprechen möchte, so sehr suchen Schulkollegen seinen Rat bei sexuellen Problemen und sind sogar bereit, für seine Beratungsdienste am Schulklo zu bezahlen.