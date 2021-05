Kärntner suchen nach günstigen Mietwohnungen

Günstige Mietwohnungen

Bei uns im Süden ist das Angebot an günstigen Mietwohnungen nämlich deutlich größer als etwa in Westösterreich. „Das ist erfreulich für die Mieter, und gibt zudem mehr Spielraum bei der Suche nach etwas mehr Fläche - als beispielsweise in Wien oder Innsbruck“, sagt Markus Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von ImmoScout24. Insgesamt sind die Mietpreise in Kärnten im Jahr 2020 durchschnittlich zwischen zwei und drei Prozent angestiegen, und damit deutlich unter dem Österreichschnitt. „Mieten bleibt in Kärnten also weiterhin eine hervorragende Option!“