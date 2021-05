Aufbauarbeiten für Keszlers Corona-Charity-Show

Die Aufbauarbeiten für die von Gery Keszler inszenierte Charity-Show „Austria for Life“ zugunsten der Corona-Hilfe am Freitag beim Wiener Stephansdom sind voll im Gang. Keszler und Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner machten sich am Mittwoch an Ort und Stelle ein Bild von den Vorbereitungen und gaben im Zuge dessen auch die Aktivierung der A1-Spenden-Hotline bekannt. Denn auch wenn das große Spektakel erst am Freitag stattfindet, gespendet werden kann schon ab Donnerstag. Dies ist ab 7.00 Uhr früh unter der Nummer 0800 664 2021 möglich.