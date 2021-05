Marie Nasemann hat im Kleid ihrer Mama geheiratet

Marie Nasemann nahm 2009 an Heidi Klums Modelsuche „Germany‘s Next Topmodel“ teil und landete auf dem dritten Platz. Sie startete daraufhin als Model und Schauspielerin durch und war vor der Geburt ihres ersten Kindes im April 2020 unter anderem in den Fernsehserien „Um Himmels Willen“ und „SOKO München“ zu sehen und spielte in der Webserie „2 Minuten“.