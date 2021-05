Das Leben im Maltatal und „Kuhle“ Almen in Kärnten

Anschließend stehen in „Land der Berge“ die Dokus „Almen in Österreich - Vom Leben mit der Natur“ (21.05 Uhr) und „‚Kuhle‘ Almen in Kärnten“ (21.55 Uhr) auf dem Programm. Ein Fünftel von Kärntens Fläche ist als Almgebiet ausgewiesen; rund zweitausend Almen sind bewirtschaftet. Barbara Altersberger besuchte mit einem Kamerateam einen Sommer lang Almen im Biosphärenpark Nockberge, in der Region Millstatt und im Gailtal.