Samoa: Neue Regierungschefin im Zelt vereidigt

Auf Samoa hat die neu gewählte Premierministerin ihre eigene Vereidigungszeremonie abgehalten, nachdem sie von der bisherigen Regierung aus dem Parlament ausgeschlossen worden war. Der Grund dafür ist, dass der langjährige Regierungschef Tuilaepa Sailele Malielegaoi das Ergebnis der Wahl vom 9. April nicht anerkennt. Er ist in dem Inselstaat im Südpazifik seit 23 Jahren an der Macht und will partout nicht weichen.