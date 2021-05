Belgier Victor Campenaerts gewinnt Chaos-Etappe

Vermeulen bei Alpes Isere Tour zurückgefallen

Rad-Profi Moran Vermeulen musste indes seine am Samstag übernommene Führung bei der Alpes Isere Tour in Frankreich am Schlusstag wieder abgeben. Der 23-Jährige aus dem Felbermayr-Team belegte am Sonntag auf dem anspruchsvollen Abschnitt von Pressins nach Crolles (141 Kilometer) mit über zwei Minuten Rückstand Platz 20 und rutschte noch auf Gesamtrang 6 zurück. Der Tagessieg und die Gesamtwertung gingen an den Niederländer Sjoerd Bax.