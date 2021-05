So viel kostet Haas der Mick-Crash von Monaco

Es ist schon eine Art Crash-Serie, die der Deutsche Mick Schumacher von dem Formel-1-Team Haas in der letzten Zeit hinlegt. In Monaco crashte er sowohl am Freitag als auch am Samstagvormittag. Nach letzterem Unfall gab es die rote Flagge und der Wagen des kleinen Schumis war fast völlig demoliert. Ein Schaden im Wert von 500.000 Dollar, sagt der Haas-Sportchef.