Qualifying-Sieger Leclerc spricht von „Schande“

Was für ein Qualifying in Monaco! Charles Leclerc, der bei seinen bisherigen drei Starts in seiner Heimat nie ins Ziel gekommen war, hatte die achte Poleposition seiner Karriere in der Tasche, ehe er im letzten Versuch in der Schwimmbad-Schikane in die Leitplanken krachte. Und so die Attacken von Max Verstappen und Valtteri Bottas verhinderte. „Es ist eine Schande, das Qualifying in der Wand zu beenden“, sagte der Ferrari-Pilot.