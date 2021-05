31-jährige Fahrschülerin fuhr Wirtin über den Fuß

Da muss wer noch üben! In Mattighofen erschrak eine 31-jährige Fahrschülerin bei einer kleinen Übungsrunde am Parkplatz eines Imbissstandes so sehr, dass sie den Fuß der Wirtin überfuhr. Die Jung-Lenkerin war auch leicht beschwipst, aber zu wenig, um den noch nicht gemachten Führerschein zu verlieren.