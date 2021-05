Yeboah-Tore, Ilzer-Lob: „Sturmgeist“ ist zurück

16 Siege und die zweitbeste Defensive (34 Gegentore) hinter Salzburg (33) führten Sturm in den Europacup. Eine Runde muss für die Teilnahme an der Europa League überstanden werden, erstmals seit zehn Jahren wird Sturm in einer Gruppenphase dabei sein, im schlechtesten Fall in der Conference League. Schon jetzt darf mit knapp drei Millionen Euro geplant werden, die es als Startgeld für den neuen Bewerb gibt, eine Etage höher würde es noch 600.000 Euro mehr geben. Hinzu kommen diverse Prämien (Punkte, Marketpool).