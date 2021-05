Rollstuhlfahrerin nach Rolltreppensturz verstorben

Eine 51-jährige rumänische Pflegerin schob die Frau an diesem Nachmittag zur Treppe, um mit ihr in das Erdgeschoß zu fahren. Unmittelbar am Anfang stürzte die 82-Jährige jedoch nach vorne aus dem Rollstuhl über die Stufen, überschlug sich dabei mehrmals und kam schließlich am Ende der Rolltreppe zu liegen.