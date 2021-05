Start für Grünen Pass schon in zweieinhalb Wochen

Ab Mittwoch gelten in Österreich die „3G“ als Eintrittsschlüssel in die Gastronomie, Sport und Co.: getestet, genesen oder geimpft. Schon in zweieinhalb Wochen - ab dem 4. Juni - soll dann auch der Grüne Pass auf nationaler Ebene starten. Der Nachweis wird dann per QR-Code erfolgen, bestätigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Die heimische Umsetzung soll auch bereits dem für Ende Juni angekündigten EU-weiten QR-Code entsprechen.