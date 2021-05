„Missgeschick“ war wohl nur für TikTok-Challenge

Apropos Vorbild: „Eingeklemmte Person“ lautete ebenfalls die Einsatzmeldung, die die Feuerwehr Sistrans am 13. Mai abends erreichte. Auch in Sistrans (Bezirk Innsbruck-Land) – und wie in Strass in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus – war ein Mädchen in einer Schaukel eingeklemmt. Die Florianijünger mussten die Jugendliche mit dem Bolzenschneider befreien, ehe die Rettung sie zur weiteren Abklärung in die Klinik brachte.