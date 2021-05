Versuchter Frauenmord: Überlebende auf Cover

Margarita moderiert heute Fernsehsendung

Auch bei den Frauenmorden in Österreich handelte es sich vielfach um Männer, die bereits vor ihren Taten durch Gewaltbereitschaft auffällig wurden. Margarita Gracheva hatte das Glück, den versuchten Mord zu überleben. Mittlerweile moderiert sie in Russland eine Fernsehsendung, in der Gewalt gegen Frauen thematisiert wird. Dabei hört sie Opfern von häuslicher Gewalt zu und spendet ihnen Trost.