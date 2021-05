Polizeieinsatz bei „Femizid“-Demo in Wien

In Wien ist es am Montagabend nach dem 9. Frauenmord in diesem Jahr zu einem lautstarken Protest gegen Gewalt an Frauen gekommen. Mehrere Hundert Personen zogen laut Berichten in sozialen Medien durch die Innenstadt. Weil die Demonstranten zum Lokal des „Bierwirten“, der vergangene Woche seine Ex-Partnerin und zweifache Mutter getötet haben soll, weiterzogen, wurde die Gasse, in der sich das Lokal im achten Bezirk befindet, abgeriegelt.