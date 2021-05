Vizekanzler Kogler ist gegen Corona geimpft

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden. Der 59-Jährige war im regulären Impfprogramm der Stadt Wien aufgrund seines Geburtsjahres 1961 an der Reihe, hieß es aus seinem Büro. „Kleiner Stich, große Wirkung“, freute sich Kogler, der auch an die Bevölkerung appellierte: „Melden Sie sich an, lassen Sie sich impfen!“