Irrfahrt eines 90-Jährigen endete an Betonpoller

Der Autofahrer blieb unverletzt und verletzte auch keine anderen Personen bei seiner Irrfahrt. In Summe entstand durch ihn allerdings einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Schweizer Franken. Die Kantonspolizei St. Gallen stufte den 90-Jährigen umgehend als fahrunfähig ein – die St. Gallener Staatsanwaltschaft ordente eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerschein wurde dem Unfallverursacher noch an Ort und Stelle abgenommen.