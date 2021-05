15 Admira-Spieler positiv: Cluster ohne Desaster

Klaus Schmidt durfte beim gestrigen Training in der Südstadt 15 Spieler begrüßen. Ganz normaler Alltag. Nur war von jener Elf, die zuletzt den Klassenerhalt fixierte, kaum jemand dabei. „Wir haben 15 positiv getestete Spieler“, so der Coach, der von den Juniors etliche Kicker hochzog. Im letzten Bundesligaspiel am Freitag gegen Altach wird das Gesicht der Admira eine gehörige Auffrischung erfahren. „Zum Glück ist es das unwichtigste Spiel des Jahres“, nimmt Schmidt die aktuelle Situation mit einem lachenden Auge: Ein Cluster ohne Desaster.