Buchinger bei Porec-EM auf Rang 7 und „enttäuscht“

Für Alisa Buchinger ist die Karate-EM in Porec nicht nach Wunsch verlaufen. Die 28-jährige Salzburgerin musste sich in der Klasse bis 68 Kilogramm mit Rang sieben begnügen. „Mein Ziel war eine Medaille, ich bin echt enttäuscht“, sagte Buchinger. Nach zwei Auftakterfolgen musste sich die Heeressportlerin am Mittwoch Weltmeisterin Irina Zaretska (AZE) mit 2:5 geschlagen geben, ehe sie in der Hoffnungsrunde gegen die Französin Alizee Agier mit 0:1 den Kürzeren zog.