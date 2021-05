Nach sechs Monaten: Breitensport feiert Comeback

Nach einer sechsmonatigen Pandemieauszeit wurde am Mittwoch in Wien-Simmering das Comeback des Breitensports gefeiert. Für 15.000 Vereine mit ihren rund 2,1 Millionen Mitgliedern geht es wieder los - unter Einhaltung entsprechender Konzepte, wobei Sport Austria-Präsident Hans Niessl besonders würdigte, dass die freiwillig Tätigen durchgehalten und die Vereine am Leben erhalten haben.