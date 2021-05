Wieder Zusperr-Alarm um Rieder Panzer-Kaserne

Trotz vieler Bekenntnisse von Ministerin Klaudia Tanner (VP) für den Standort Ried geht in der Bezirkshauptstadt wieder einmal die Sorge vor dem Aus der Kaserne um. Ausgelöst hat sie Tanners Parteikollege Albert Ortig. Der Rieder Stadtchef bat in einem Schreiben die Gemeinderäte um eine dringliche Beschlussfassung einer Resolution binnen 48 Stunden für den Erhalt der Kaserne. Diese ergeht an Bund und Land. Für gewöhnlich fasst solche Beschlüsse der Gemeinderat. Die Sitzung des Stadtparlaments am 8. Juli will Ortig nicht abwarten. Es soll im Ministerium schon bald konkrete Verhandlungen geben. Sogar ein Stopp der Sanierungsarbeiten stehe im Raum. Weiters werde der Umfang des Kasernenstandorts in Frage gestellt.