Der Glücksspieldirektor von Velden bleibt

Das passiert nun nicht. Zumindest bis Weihnachten macht Weissitsch in seiner Rolle weiter: „Ich bin von der Casino-Führung darum gebeten worden.“ Ein Veldener bleibt also Direktor; das ist in der Casino-Geschichte am Wörthersee auch ungewöhnlich. Der Neustart nach siebenmonatiger Covid-Pause ist im Casino nicht einfach. Der Posten des Marketing-Managers wurde nach dem Abgang von Hannes Markowitz nicht nachbesetzt. Und derzeit dürfen nur wenige Besucher ins Casino.