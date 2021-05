Frühling zeigt Steirern heuer die kalte Schulter

Liegt die aktuelle Kälte in der Steiermark im Bereich des Normalen?

„Der kühle Ausreißer war mehr als überfällig“, erklärt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Rahmen normaler Schwankungen komme es alle 20 bis 30 Jahre zu einem solchen Frühling. So kühl wie heuer war es in Gesamtösterreich zuletzt 1996, in der Steiermark erst im Jahr 2013. „Der Frühling 2021 dürfte in der Endabrechnung um bis 1,9 Grad unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre liegen“, so der Klimatologe.