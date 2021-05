Flaggenstreit: Wien und Ankara im Krieg der Worte

Das Kalkül Erdogans ist klar: Durch Saudi-Arabiens diskrete Annäherung an Israel will die Türkei sich als muslimische Führungsmacht im Nahen Osten positionieren. Politologin Cinzia Bianco sagt: „Sowohl die Türkei als auch der Iran werden versuchen, aus den Ereignissen in Palästina politisch Kapital zu schlagen, um ihre regionalen Rivalen anzugreifen, die sich mit Israel einlassen.“ Und dazu bedarf es einer Demonstration der Stärke. Beginnend mit einem Krieg der Worte zwischen Ankara und Wien.