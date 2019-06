EU-Beitritt der Türkei „strategisch wichtig“

„Krone“: Herr Botschafter, müssen Urlauber Angst haben, in der Türkei verhaftet zu werden?

Ümit Yardim: Ich glaube nicht, dass es Probleme gibt, wenn jemand in touristischer Absicht einreist. Mehr als 300.000 Österreicher kommen jährlich in die Türkei. Herzlich willkommen!