Linzer (19) und drei Freunde in Wohnung überfallen

Drei bis dato Unbekannte drangen am 16. Mai gegen 1 Uhr in die Wohnung eines 19-Jährigen aus Linz ein und nötigten die vier darin befindlichen Opfer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren deren Handys auszuhändigen. Während der erste Täter die Opfer verbal bedrohte, wurden durch den zweiten Täter mehrere Wertgegenstände in eine mitgeführte blaue Einkaufstasche geräumt. Der dritte Täter hielt sich währenddessen im Hintergrund wobei dieser ein Klappmesser in der Hand hielt. Die drei wurden wie folgt beschrieben: