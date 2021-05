Thiem und Co. starten in Innsbruck gegen Serbien

Dominic Thiem und Co. starten beim Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck in den Gruppenspielen des Pool F gegen Serbien in die Heimspiele. Der Spielplan an allen Schauplätzen, also auch Madrid und Turin, wurde am Dienstag veröffentlicht. Österreich - Serbien geht am Freitag, 26. November (16 Uhr) in der Olympiaworld in Szene, danach trifft der Gastgeber am Sonntag (16) auf Deutschland.