Tolle Abenteuer warten in den Geopark-Sommercamps

Die Schönheit der Natur entdecken und gemeinsam jeden Tag ein neues Abenteuer erleben: Auch heuer bietet der Geopark einige Attraktionen für junge Forscher. In den fünftägigen Camps können die Teilnehmer lernen, mit Bogen zu schießen, zu klettern, in der Trögener Klamm wandern oder sich in die Urzeit versetzen lassen und sich auf die Spuren von Dinosauriern begeben.