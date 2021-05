Blümel: „Sind fast wieder auf Vorkrisen-Niveau“

Kocher: Homeoffice-Regeln für Remote-Arbeit erweitern

Schon am Montag sprach sich Kocher für eine Erweiterung des erst vor Kurzem beschlossenen Homeoffice-Gesetzes aus. Derzeit müsse man für Homeoffice in einer Wohnung arbeiten, eigentlich sollte auch das Arbeiten von unterwegs, also Remote-Arbeit, geregelt werden, sagte Kocher. Probleme gebe es derzeit auch, wenn jemand vom Ausland aus Homeoffice machen wolle. Dass Homeoffice auch nach der Corona-Pandemie bleiben werde, allerdings in abgespeckter Form, davon zeige sich Kocher überzeugt. „Es wird bleiben, ein, zwei, drei Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten“, erwartet Kocher.