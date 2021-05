„Krone“ beantwortet 10 Fragen zur Schulöffnung

5. Müssen Masken getragen werden?

Ja. Für Volksschüler reicht ein Mund-Nasen-Schutz (MNS), der am eigenen Sitzplatz abgenommen werden darf. An den Unterstufen muss der MNS auch im Unterricht aufgesetzt bleiben, an den Oberstufen ist eine FFP2-Maske nötig.