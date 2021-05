„Streaming Stream“: Grooven auf der Picknickdecke

Das neue Format „Streaming Stream“ bietet ein bunt gemischtes Programm aus der österreichischen Alternative-Musikszene. Ein wichtiger Bestandteil des Musikprogramms bleiben Bands mit Regionalbezug. Mit dem Ausnahmetalent Lou Asril hat in den vergangenen beiden Jahren wieder ein Oberösterreicher die Szene aufgewirbelt. Und mit Miss BunPun und ihren basslastigen Beats und Vocals ist auch eine gebürtige Linzerin vertreten. Auch Lea Föger alias Inner hat ihre musikalische Karriere zunächst im oberösterreichischen Zentralraum gestartet. Und mit Anger sind die Gewinner des FM4 Awards 2020 mit am Start.